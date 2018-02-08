وأوضحت مصادر طبية ومركز الدفاع المدني في غوطة دمشق المحاصرة بمقتل المدنيين خلال غارات استهدفت الأحياء السكنية في بلدة جسرين ومدينتي سقبا وعربين.

وأكدت أن الطيران الحربي السوري استمر بقصف مناطق غوطة دمشق بالصواريخ والغارات المكثفة وأن الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع.

ووثق مركز الدفاع المدني في الغوطة الشرقية مقتل 416 مدنيا على الأقل، بينهم 50 امرأة، و76 طفلا، و3 متطوعين في الدفاع المدني جراء الغارات، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.

وتشهد الغوطة الشرقية حملة عسكرية عنيفة تشنّها قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على ثلاثة محاور في حرستا وعربين والمرج.

ويواجه نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية ظروفا كارثية، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون إلى علاج عاجل.