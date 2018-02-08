وقال المسؤول "فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأميركي، فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع إسرائيل، وقال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق، ولا يوجد اتجاه للتصعيد"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بسبب الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه بحرية متنازع عليها.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن الجدار الإسرائيلي على الحدود يمس السيادة اللبنانية.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بيروت تتابع الاتصالات، للتصدي للأطماع الإسرائيلية في الأرض والمياه اللبنانية.





