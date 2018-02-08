أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت مصادر رسمية لبنانية، الخميس، إن مبعوثاً أميركياً أكد لمسؤولين لبنانيين أن إسرائيل لا تريد التصعيد في النزاع بشأن الجدار الحدودي، الذي تعتزم إسرائيل بناءه على الحدود.
وقال المسؤول "فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأميركي، فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع إسرائيل، وقال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق، ولا يوجد اتجاه للتصعيد"، وفق ما نقلت "رويترز".
وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بسبب الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه بحرية متنازع عليها.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن الجدار الإسرائيلي على الحدود يمس السيادة اللبنانية.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بيروت تتابع الاتصالات، للتصدي للأطماع الإسرائيلية في الأرض والمياه اللبنانية.