وكان ترودو قاطع امرأة خلال اجتماع عام في إدمونتون عند قولها كلمة "بشر"، بقوله إنه يفضل كلمة "ناس"، مستخدما كلمة محايدة لا تشير لأي من الجنسين بدلا من الكلمة التي استخدمتها بالإنجليزية وكان بها مقطع يعني الرجل. واتهم منتقدون ترودو بالمغالاة في اللباقة.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة نكات لم تلق قبولا أطلقها رئيس الوزراء البالغ من العمر 46 عاما.

وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا، الأربعاء، في إشارة إلى الواقعة الأخيرة "تعلمون جميعا أنه ليس بالضرورة أن أكون صاحب أفضل سجل في النكات. ألقيت مزحة سخيفة قبل أيام ويبدو أنها انتشرت قليلا".

وأضاف "لاقت استحسانا (عند إلقائها) في القاعة وفي السياق. لكن خارج السياق لم تكن مقبولة وهذا تذكير لي بضرورة ألا ألقي أي نكات حتى لو كنت أظن أنها مضحكة".

وفي الماضي قال خصوم سياسيون ومعلقون إن ترودو يفتقر للوقار الذي يؤهله لأن يكون زعيما.