وتعني إدانة ضياء، المنافسة الشرسة لرئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة، منعها من الترشح في الانتخابات الوطنية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل.

وأعلن القاضي، محمد أختر الزمان، الحكم في محكمة مدينة دكا القديمة، بحضور رئيسة الوزراء السابقة.

وأدينت خالدة ضياء الحق باختلاس 248,154 دولارا من أموال مخصصة لدار الأيتام، خلال فترة رئاستها للوزراء بين عامي 2001-2006.

كما حكم على نجل خالدة ضياء، طارق رحمن، وأربعة آخرين بالسجن 10 سنوات لإدانتهم في القضية نفسها.

ونشرت الشرطة الآلاف من عناصرها في أنحاء البلاد قبل صدور الحكم، خشية اندلاع اشتباكات مع أنصار زعيمة المعارضة السابقة.