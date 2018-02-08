وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 65.51 دولار للبرميل، دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق، مرتفعة من أدنى مستوى في 2018 البالغ 65.12 دولار للبرميل، الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولار للبرميل بانخفاض 3 سنتات عن سعر آخر تسوية، لكنها تعافت من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 61.33 دولار للبرميل.

وتلقى النفط دعما اليوم من ثاني توقف في أشهر عدة لشبكة خطوط الأنابيب فورتيس البالغة طاقتها 450 ألف برميل يوميا، وهي الأكبر في بريطانيا وتورد معظم الخام، الذي يدعم عقود برنت، لكن شركة إينيوس المشغلة لخط الأنابيب قالت إن من المرجح استئناف تشغيل الخط اليوم.

ويقول متعاملون إن الواردات الصينية القياسية من الخام في يناير، البالغة 9.57 مليون برميل يوميا قدمت أيضا الدعم للأسعار.

لكن زيادة إنتاج الخام الأميركي، الذي تجاوز 10 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.25 مليون برميل يوميا، تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية.