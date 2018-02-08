وأكدت متحدثة باسم وزارة الزراعة اتصلت بها "رويترز" حالة الإصابة، وقالت إنه تم عزلها واحتواؤها.

وذكرت منظمة الصحة الحيوانية أنه تم رصد الفيروس في بومة برية بالقدس المحتلة، نفقت بعد أن ظهرت عليها أعراض المرض.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "هذا الطائر مهاجر (..) التزمنا بالطبع بالإبلاغ عن الحالة لكنها ليست مدعاة للقلق. حينما يؤثر مثل هذا الفيروس على الطيور المحلية فالأمر سيختلف".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مؤشرات على انتشار الفيروس في طيور أخرى قالت المتحدثة: "بالتأكيد لا".