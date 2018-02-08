وبث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي صورا مسجلة للاستعراض العسكري، إلا أن مصدرا حكوميا كوريا جنوبيا قال لوكالة فرانس برس: "لقد بلغنا أن الشمال نظم اليوم عرضا عسكريا في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغيانغ بدءا من الساعة 10:30 صباحا".

وكانت بيونغيانغ أعلنت في يناير الماضي أنها ستحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لتأسيس جيشها في 8 فبراير بدلا من 25 أبريل.

وقد فاجأ النبأ الدول الغربية لا سيما بعد إعادة إحياء بيونغيانغ المفاوضات المتوقفة بين الكوريتين مطلع يناير، مغتنمة فرصة إجراء الألعاب الأولمبية لمد اليد إلى سيول.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس أنها لا تنوي لقاء ممثلين عن الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية.