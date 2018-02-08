وأفادت "سكاي نيوز"، الخميس، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الرجل في مقاطعة إسكس القريبة من لندن في 17 يناير الماضي.

ووجهت محكمة للرجل تهمتين تتعلقان بالاتجار بالمخدرات.

وسمحت محكمة للشرطة بإبقاء الرجل العشريني في الحبس لمدة 190 ساعة في انتظار ذهابه إلى دورة المياة وإخراج المخدرات مع البراز، لكن الرجل رفض التوجه إلى الحمام أثناء وجوده بالحبس، حتى بدا أنه مضرب عن قضاء حاجته.

وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد مدة احتجاز المتهم بعد مضي 190 ساعة دون جدوى، ومرت 6 أيام أخرى دون نتيجة ورفض المتهم أن يساعده أحد في إخراج المخدرات من جسده.

وطلبت الشرطة مهلة ثالثة لنحو أسبوع، لكن محاولاتها للوصول إلى المخدرات باءت بالفشل، مما أصاب الضباط بحالة من الإحباط.

وأثارت الحادثة الغريبة من نوعها في بريطانيا تفاعلا بين رواد مواقع التواصل، الذي تحدث بعضهم أن مهمة الشرطة الجديدة باتت مراقبة البراز.