وبعد أن طلب كليفلاند إيقاف اللعب مؤقتا قبل ثانية واحدة على النهاية، تلقى جيمس تمريرة طويلة بالقرب من خط تصويب الرميات الحرة.

وتحت ضغط من جيمي باتلر لاعب مينيسوتا، دار جيمس حول نفسه ثم أطلق تصويبة من فوق رأس المدافع المندفع بقوة.

وسقطت الكرة في السلة لتنطلق احتفالات جماهير كليفلاند، التي تجاوزت مؤقتا تعثر الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال جيمس في مقابلة بعد المباراة: "المدرب (تيرون) لو نفذ لعبة رائعة، جيف غرين مرر لي كرة متقنة وأنا وثقت في غريزتي وسددت".

وساعد الانتصار على تخفيف الضغط الواقع على جيمس وفريقه، الذي خسر أمام أورلاندو ماجيك المتواضع في اليوم السابق.

ورفع كافاليرز رصيده إلى 31 انتصارا مقابل 22 هزيمة، لكنه يتأخر بفارق 7 انتصارات وراء بوسطن سيلتيكس متصدر القسم الشرقي.

وواجه كافاليرز صعوبات هذا الموسم بعد تأهله للنهائي في السنوات الثلاث الماضية، حيث فاز على غولدن ستيت وريورز مرة واحدة، وخسر أمام المنافس نفسه في المرتين الأخريين.

وفي مباريات أخرى، أحرز ريكي روبيو 29 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة، ليقود يوتا جاز للفوز 92-88 على ممفيس غريزليز.

وحقق ديترويت بيستونز انتصاره الخامس على التوالي بفوزه 115-106 على بروكلين نيتس، بعدما سجل بليك غريفين 25 نقطة، واستحوذ أندريه دروموند على 27 كرة مرتدة، وهو أعلى رقم هذا الموسم في الدوري.