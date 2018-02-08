وقال رونالدو لصحيفة "ماركا": "نيمار لاعب خارق، ربما سيكون الأفضل في العالم، وريال مدريد يحتاج الأفضل في العالم".

وتحث رونالدو عن نيمار خلال حفل أقامته شركة "نايكي" المتعاقدة مع النجمين في لندن، حضره كلاهما.

ورغم رغبته بانتقال نيمار لفريقه السابق ريال مدريد، نفى رونالدو معرفته بأي أنباء عن محاولة النادي التعاقد مع النجم البرازيلي.

وعن حظوظ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال رونالدو: "دوري الأبطال استحقاق يتألق فيه ريال مدريد، سنرى كيف تنتهي الأمور، لأن كل شيء يتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم".

وسيواجه ريال مدريد، نيمار وفريقه باريس سان جرمان، في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.