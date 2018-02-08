وذكرت أجهزة الإسعاف في بيان أنه "تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ في ولاية فيكتوريا، بعد هبوط منطاد بقوة في ديكسونز كريك صباح اليوم".

وتقع ديكسونز كريك على بعد 60 كلم شمال ملبورن، في جنوب شرق أستراليا.

وأوضح البيان أن "المسعفين تلقوا الاتصال بعيد الساعة السابعة صباحا، وأسعفوا ما مجموعه 16 شخصا"، مشيرا إلى أن غالبية المصابين في الستينيات من العمر وحالهم مستقرة.

ولم تنشر السلطات أسماء الجرحى، الذين ذكرت الصحافة المحلية أن بعضهم قفزوا من المنطاد بعدما واجه صعوبة في الهبوط بسبب رياح عاتية.

ونقلت صحيفة "ملبورن إيدج" عن داميان كروك المتحدث باسم الهيئة المشغّلة للمناطيد في ولاية فيكتوريا أن قائد المنطاد أبلغه أنه "واجه تغيرا مفاجئا في اتجاه الرياح نحو الجنوب الغربي" مما اضطره للقيام بـ"هبوط قوي في ظروف صعبة".