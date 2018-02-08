وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه مقدما تفاصيل جديدة عن الهجوم: "كانت القوات الموالية للنظام السوري تضم نحو 500 فرد في تشكيل كبير مترجل تدعمهم مدفعية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر".

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن شن ضربات على قوات موالية للنظام السوري عقب "هجوم غير مبرر" على قيادة قوات سوريا الديمقراطية، حسب ما أوردت "رويترز".

وقال التحالف في بيان، إن قواته كانت متمركزة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل في شمال وشرق سوريا، خلال هجوم وقع على مسافة 8 كيلومترات شرقي الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد عند نهر الفرات.

وأضاف البيان "نفذ التحالف ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعا عن التحالف والقوات الشريكة، وردا على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش".