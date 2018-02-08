وأضاف في كلمة للقوات الأميركية في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أن أميركا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية.

وجاءت كلمته قبل توجهه إلى بيونغتشانغ لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، الجمعة.

وكان بنس وصل إلى اليابان، الثلاثاء، للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي.

وسيحضر بنس حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذي سيحضره أيضا اثنان من كبار مسؤولي كوريا الشمالية، علما بأنه قال الأربعاء إن واشنطن ستفرض قريبا أشد عقوباتها على الإطلاق على بيونغيانغ.