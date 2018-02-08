ووثق المركز إصابة 1717 مدنيا في الفترة ذاتها. وتفيد إحصائية الدفاع المدني، أن الغوطة الشرقية تعرضت في الفترة الممتدة من 29 ديسمبر الماضي وحتى اليوم لـ 1027 غارة جوية، و4 آلاف و876 قذيفة مدفعية، و600 صاروخ أرض أرض، و3 حالات قصف بالغازات السامة، و17 قذيفة نابالم، و32 قنبلة عنقودية.

وتشهد الغوطة الشرقية حملة عسكرية تشنّها قوات النظام والمليشيات المساندة لها على ثلاثة محاور في حرستا وعربين والمرج شرق المنطقة ويواجه نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية ظروفا كارثية، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون إلى علاج عاجل.