وغاب سواريز عن الفوز على آلافيس في نهائي المسابقة العام الماضي عقب طرده في إياب قبل النهائي أمام أتلتيكو مدريد، وقد يواجه نفس المصير عقب حصوله على إنذارين في 4 مشاركات في البطولة.



وسجل المهاجم القادم من أوروغواي الهدف الوحيد في مباراة الذهاب في نو كامب الأسبوع الماضي ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر وفي حال تجاوز فالنسيا اليوم سيصبح أول فريق يبلغ نهائي البطولة للمرة الخامسة على التوالي.



وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي الأربعاء "تحدثنا عن شخصية لويس من قبل لكن الأداء بقوة في الهجوم وإيجاد مساحات وتسجيل الأهداف أمر جيد للغاية بالنسبة لنا حتى لو تسبب ذلك في حصوله في بعض الأحيان على بطاقات مثيرة للجدل".



وأضاف، "الآن نتحدث عن خوض قبل النهائي وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز. حينها سنبدأ التفكير في القلق بشأن المستقبل".



ولم يبلغ فالنسيا النهائي منذ 10 سنوات عندما قاده رونالد كومان للقب عام 2008 عقب إقصاء برشلونة من قبل النهائي.



وقال مارسيلينو مدرب فالنسيا "لا أدري هل نستحق بلوغ النهائي أم لا، لكن ما يمكنني تأكيده أننا نريد ذلك. نواجه المرشح الأبرز للقب ونخوض الإياب متأخرين بهدف".



وأضاف، "اللاعبون مقتنعون بقدرتهم على بلوغ النهائي وسنبذل قصارى جهدنا. نتوقع مباراة طويلة وصعبة لكن سنصعب الأمور كثيرا على برشلونة".