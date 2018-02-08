وكانت بيلوسي تسرد قصصا لشباب استفادوا من برنامج الحالمين الذي يريد ترامب إيقافه.
وذكر مكتب المؤرخين بمجلس النواب أن بيلوسى، تحدثت يوم الأربعاء فى الطابق الأرضى أكثر من أي شخص فيما لا يقل عن 100 عام، وربما يكون الخطاب قد سجل رقما قياسيا.
وقال المكتب "يبدو أن خطاب بيلوسي اليوم سجل رقما قياسيا في الخطاب الطويل المتواصل في مجلس النواب منذ 1909 على الأقل عندما تحدث تشامب كلارك من ميسوري لمدة خمس ساعات و 15 دقيقة". وهو الخطاب الوحيد المعروف لدى مكتب المؤرخين.
وجاء فى بيان نشره مراسل صحيفة واشنطن بوست، أنه على الرغم من أن كلارك ألقى الكلمة لمدة أكثر من خمس ساعات، فقد توقف بشكل متكرر خلال تصريحاته ضد تعديل الرسوم الجمركية الذى حدث فى ذلك العام.
ولم تتوقف بيلوسي في خطبتها حول الهجرة التي بدأت في الساعة 10:04 صباحا وانتهت من خطابها الذي استمر ثمانية ساعات بعد الساعة السادسة مساء.
"أطول خطاب" في مجلس الشيوخ الأميركي منذ قرن
وكانت بيلوسي تسرد قصصا لشباب استفادوا من برنامج الحالمين الذي يريد ترامب إيقافه.