وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.60 دولار، أو 2.52 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.79 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 61.33 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.



وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 1.35 دولار،أو 2.02 بالمئة، إلى 65.51 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي زيادة أقل من المتوقع. لكن إنتاج الخام الأميركي زاد إلى 10.25 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل مستوى قياسيا أسبوعيا مرتفعا.