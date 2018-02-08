وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني خواكين كوريا الهدف الأول بعدما وضع الكرة في الشباك الخالية من مدى قريب في الدقيقة 15 عقب انطلاقة من المهاجم الكولومبي لويس موريل داخل منطقة الجزاء.



وفجر ليجانيس واحدة من أكبر مفاجآت الكأس بفوزه على ريال مدريد في الدور السابق وواصل القتال لكنه واجه صعوبات في صناعة فرص حقيقية وسدد كرة واحدة على مرمى الحارس سيرجيو ريكو، الذي استقبلت شباكه هدفا مثيرا للحرج في لقاء الذهاب.



وقامر فينشنزو مونتيلا مدرب أشبيلية بسمعته عندما أشكر تشكيلة من لاعبي الصف الثاني يوم السبت الماضي في الدوري ضد ايبار ليخسر الفريق الأندلسي 5-1، لكنه جنى ثمار قراره بعدما تفوق فريقه تماما على ليجانيس وسجل فرانكو فاسكيز الهدف الثاني من زاوية صعبة في الدقيقة 89.



ويحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على بلنسية الخميس في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي حيث انتهت مباراة الذهاب بتفوق الفريق الكتالوني 1-صفر.



وسيلتقي الفائز مع أشبيلية في النهائي يوم 21 أبريل.