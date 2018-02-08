ولحق ليون بالتالي بفريقي باريس سان جرمان ومرسيليا اللذين سبقاه الثلاثاء بفوزهما على سوشو 4-1 وعلى بورغ أن برس 9-صفر.



وتقدم ليون بواسطة مهاجمه غنالي ماكسويل كورنيه (13)، لكن مونبلييه رد عبر جوناثان إيكون (22)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها لليون إثر عرقلة قائده نبيل فقير داخل المنطقة، فانبرى لها الأخير بنجاح مانحا التقدم لفريقه (27).



دخل ليون المباراة بعد خسارتين متتاليتين في الدوري كان آخرها أمام موناكو 2-3 رغم تقدمه في المباراة بهدفين نظيفين.



ويأمل ليون في بلوغ نهائي مسابقة الكأس للمر الأولى منذ عام 2012.



وفي ثلاث مباريات أخرى، فاز كاين على متز بركلات الترجيح 3-2، ولنس على تروا 1-صفر، وشامبلي على غرانفيل 1-صفر.



ويختتم هذا الدور الخميس بلقاء ستراسبورغ مع غرونبول.