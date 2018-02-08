وكان الهداف الدولي هاري كاين أنقذ توتنهام من الخسارة أمام مضيفه الويلزي من الدرجة الرابعة، بهدف تعادل متأخر (1-1) فارضا مباراة معادة.



وبعد بداية بطيئة على ملعب "ويمبلي" الشهير وأمام 39 ألف متفرج، حسم توتنهام، المتوج 8 مرات آخرها في 1991، المواجهة منطقيا في الشوط الأول، بهدف عكسي لدان باتلر بعد عرضية من الفرنسي موسى سيسوكو (26)، قبل أن يضاعف الأرجنتيني أريك لاميلا الآرقام، بعد مجهود من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مسجلا هدفه الآول منذ سبتمبر 2016 (34).



وأراح الآرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو هدافه كاين، بالإضافة إلى لاعبي الوسط الدنماركي كريستيان أريكسن وديلي إلي والحارس الفرنسي هوغو لوريس مدخرا جهودهم لمباراة الدربي ضد جاره اللدود ارسنال السبت المقبل.



ويلتقي توتنهام في ثمن النهائي روتشدايل من الدرجة الثالثة.



ويقام ثمن النهائي بين 16 و19 فبراير الجاري، فيما يقام النهائي في 19 مايو على ملعب ويمبلي.