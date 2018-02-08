وقال التحالف في بيان، إن قواته كانت متمركزة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل في شمال وشرق سوريا، خلال هجوم وقع على مسافة ثمانية كيلومترات شرقي الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد عند نهر الفرات.



وأضاف البيان "نفذ التحالف ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعا عن التحالف والقوات الشريكة، وردا على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش".