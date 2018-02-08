وكان الجيش التركي تلقى أكبر خسائره في عفرين يوم السبت الماضي، حين قُتل 7 من عناصره، بينهم 5 قضوا في هجوم واحد استهدف دبابة تركية.

ويشن الجيش التركي منذ يناير الماضي، عملية عسكرية للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، التي يعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب التركية.

كما هددت تركيا بتوسيع عملياتها ضد الأكراد في شمال سوريا، لا سيما في منبج على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.