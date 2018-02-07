وقالت شرطة لندن، اليوم الأربعاء، إن جيمس ماثيو (43 عاما) متهم "بالتواجد في مكان أو أماكن في العراق وسوريا يقدم فيها توجيه أو تدريب لأغراض إرهابية."

وكان جيمس ماثيو أحد الموقعين على "خطاب مفتوح من مقاتلي وحدات حماية الشعب (الكردية) إلى البريطانيين عقب هجمات لندن" نشره موقع إخباري كردي إلكتروني.

وحث ذلك الخطاب المواطنين على عدم الاستسلام في أعقاب سلسلة هجمات قاتلة.

ومن المقرر أن يمثل ماثيو أمام المحكمة في الرابع عشر من فبراير كي يوجه له الاتهام رسميا.

ويقاتل الكثير من البريطانيين في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية ضد داعش.

وهذه واحدة من أولى القضايا التي توجه فيها اتهامات تتعلق بالإرهاب لمواطن بريطاني قاتل ضد داعش.