أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين، في تسوية يتوقع أن تؤدي إلى تجنب مخاطر الأزمات في عامي 2018 و2019، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع.
ونقلت فرانس برس عن الجمهوري ميتش ماكونيل قوله "إني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين، وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الأخرى أفضت إلى اتفاق مهم".
من جانبه، أعلن الديموقراطي تشاك شومر "بعد مأزق تشريعي دام لأشهر يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا".