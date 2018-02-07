ونقلت فرانس برس عن الجمهوري ميتش ماكونيل قوله "إني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين، وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الأخرى أفضت إلى اتفاق مهم".

من جانبه، أعلن الديموقراطي تشاك شومر "بعد مأزق تشريعي دام لأشهر يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا".



