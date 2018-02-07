بدأ المهرجان بسباق الهجن، الذي يعد أشهر أنشطة المهرجان السنوي، بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلم العاهل السعودي الفائزين الـ5 الأوائل جوائز، تنوعت بين سيوف مذهبة وسيارات حديثة وجوائز مالية كبيرة.

وفي المساء يقام الحفل الفني للمهرجان الذي يتضمن الأوبريت السنوي، ويحمل هذا العام عنوان (أئمة وملوك) من ألحان ياسر أبو علي، وأشعار الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.

تشمل أنشطة المهرجان، الذي تنظمه سنويا وزارة الحرس الوطني، نحو 18 ندوة ثقافية و4 أمسيات شعرية وندوة بعنوان (واقع الدراما العربية) وندوة أخرى بعنوان (واقع الأدب في الإعلام الجديد) إلى جانب معارض المنتجات اليدوية والتراثية.

ويكرم المهرجان 3 شخصيات بمنحها وسام المؤسس من الدرجة الأولى، وهم وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل (1940-2015) والكاتب والصحفي الراحل تركي السديري (1944-2017) والأديبة والأكاديمية خيرية السقاف.

والهند ضيف شرف المهرجان هذا العام، وهو تقليد اتبعه المهرجان خلال السنوات الـ10 الماضية لتوطيد العلاقات الثقافية مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتستمر الدورة الـ32 للمهرجان لمدة 3 أسابيع.