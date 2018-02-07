وأعلن النادي الإنجليزي عن التعاقد القائد السابق لمنتخب فرنسا البالغ من العمر 36 عاما، حتى يونيو 2018.

يشار إلى أن إيفرا طرد من نادي مرسيليا بعد قيامه بركل أحد مشجعي الفريق، إثر مشادة كلامية، قبيل لقاء فيتوريا غيمارايش البرتغالي (صفر-1) ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ما حتم ايقافه على كافة المسابقات القارية حتى يونيو 2017.

ويطبق قرار الايقاف الأوروبي على اللاعب السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس، في المسابقات القارية حصرا، مما يعني أنه قادر على المشاركة في بطولات كرة القدم الأوروبية المحلية.

وسبق لإيفرا أن لعب تحت إشراف المدرب الحالي لوست هام، الأسكتلندي ديفيد مويز عندما كان في صفوف مان يونايتد. وقال إيفرا لموقع ناديه الجديد "أنا سعيد أن أكون في صفوف وست هام والعودة إلى البرمييرليغ وحب هذه اللعبة!"