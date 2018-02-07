وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر، العام الماضي، بسبب دعمها للإرهاب وزعزعة أمن المنطقة والتقارب مع إيران.

وجاء القرض المجمع، الذي يشارك فيه 21 بنكا عالميا، في الوقت الذي يسعى فيه بنك قطر الوطني لترتيب خطوط تمويل جديدة.

واستخدم قطر الوطني في الفترة الأخيرة أنواعا شتى من أدوات الدين مثل سندات الكنغر وفورموزا لإعادة ملء خزائنه في مسعى لتنويع مصادر التمويل في ظل أزمة قطر.