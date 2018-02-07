وقالت سفارة فلسطين في القاهرة إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء حتى الجمعة لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين"، وفق "فرانس برس".

وهذه المرة الأولى منذ بداية العام الحالي التي تفتح فيها السلطات المصرية هذا المعبر، وهو البوابة الوحيدة لسكان قطاع غزة على العالم دون المرور بإسرائيل.

وتفرض إسرائيل منذ 2007 حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ.

وتفتح مصر معبر رفح على فترات من أجل الحالات الإنسانية.