ونقلت رويترز عن البنك المركزي في نشرة ديسمبر الماضي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 بالمئة في نهاية سبتمبر 2017، وأنها "مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 60 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017، بما يعادل 25.6 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018، بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.