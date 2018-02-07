وأفادت صحيفة الصن، الأربعاء، بأن الأم شانون ماكاليستر وضعت مولودها الذكر أواخر يناير الماضي في مستشفى في مدينة نيوكاسل.

وقالت قابلة شاركة في عملية الولادة إنها لم تشهد مثل هذه الحالة من قبل.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد أعرب الكثير من ممن شاهدوا المولود عن دهشتهم بحالته التي لم يألفوا مثلها.

وتعتبر نسبة الأطفال الذين يولدون مع أسنان قليلة للغاية، إذ هناك حالة واحدة من كل 6 آلاف مولود.

وتظهر الأسنان لدى الأطفال عادة في الشهر السادس.

ومن الأمور اللافتة في حالة المولود البريطاني أنه بات الجيل الخامس من العائلة، إذ مازالت جدة جدته على قيد الحياة.