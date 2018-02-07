ووفقا لموقع "غول"، اتهم النجم التشيلي بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.2 مليون دولار في الفترة بين عامي 2012 و2013، عندما كان لاعبا بصفوف برشلونة.

وأوضح المصدر القضائي أن الدولي التشيلي الذي انتقل الشهر الماضي من أرسنال الانكليزي إلى مانشستر يونايتد، وافق على دفع المبلغ الذي تطالب به سلطات الضرائب، إضافة الى الفوائد، ليتفادى بذلك إجراءات محاكمة.

وتشهد أسبانيا بشكل متكرر قضايا بشأن تهرب ضريبي من قبل لاعبي كرة القدم، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كرستيانو رونالدو.

ولا تزال الإجراءات القضائية جارية في قضية نجم ريال مدريد رونالدو المتهم بالتهرب الضريبي بقيمة 18.1 مليون دولار، لكنه قرر الدفع ببراءته بدلا من التوصل إلى تسوية مع القضاء.