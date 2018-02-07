وأضاف لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ من العمر 33 ، أن لديه طموحا كبيرا جدا، "أعتقد أن على الجميع أن يلاحقوا أحلامهم..لقد طاردت حلمي وما زلت أفعل حتى أحقق المزيد".

وأورد في مقابلة مع مجلة GQ الإيطالية " على المستوى الشخصي، الأمور رائعة في هذه اللحظة، فعائلتي تكبر، وأنا أشعر بأني سعيد جدا في حياتي".

أما على المستوى المهني، فيقول رونالدو إنه حقق عدة أشياء، خلال العامين الأخيرين، بالنظر إلى فوزه بعدة ألقاب مع النادي، وأكد أنه سيحافظ على أدائه في أعلى مستوى مع الفريق خلال السنوات القادمة.

وأقر رونالدو بأن جسمه بعث بإشارات تنبيهية، وأضاف ، "لم يعد بوسعي أن أقوم ببعض الأشياء، فبالتأكيد لا أستطيع القيام بما كنت أفعله حين كنت في العشرين من عمري".