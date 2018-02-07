وحسبما أوردت "أسوشيتد برس"، فقد تجمع المهاجرون أمام سفارة رواندا وحثوا رئيسها بول كاغامي على عدم التعاون مع الخطة الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "كاغامي - نحن لسنا للبيع"، وكتب على أخرى "هل سترحلني إذا كنت أبيض اللون؟".

أعلنت تل أبيب إبرام اتفاقات مع رواندا وأوغندا لاستقبال المهاجرين الذين يغادرون، لكن أوغندا ورواندا نفت تلك الاتفاقات، وفق الأمم المتحدة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت خطة طرد 38 ألف مهاجر، غالبيتهم من الأريتريين والسودانيين، وسيخير كل مهاجر بين المغادرة مع تذكرة طائرة و3500 دولار، مع حلول الأول أبريل المقبل، وإلا سيدخل السجن.

وتفيد أرقام إسرائيلية بوجود 27 ألف طالب لجوء من إريتريا ونحو 7500 سوداني و2500 من دول أفريقية أخرى، فيما ولد في إسرائيل 5 آلاف طفل لطالبي اللجوء.