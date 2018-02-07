أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن موسكو ستعزز دفاعات قواعدها العسكرية بسوريا، فيما تراقب الوضع في منطقة عدم التصعيد بمحافظة إدلب نظرا لأن تركيا لم تنشر حتى الآن مواقع للمراقبة في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالات أنباء محلية.