ووضع الصاروخ سيارة "تسلا رودستار" حمراء اللون في مدار شمسي افتراضي وفي مسار يجعلها تبعد عن الأرض بنفس مسافة بعد كوكب المريخ عنها، وفق "رويترز".

وبثت "سبيس إكس" فيديو للسيارة طافية في الفضاء، الأربعاء.

وانطلق الصاروخ فالكون مخترقا السماء الزرقاء الصافية، الثلاثاء، من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا الأميركية.

وكان الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا، يحمل سيارة تسلا رودستار إلى الفضاء كحمولة تجريبية.

والصاروخ فالكون هيفي مصمم لوضع حمولة وزنها 70 طنا في مدار قريب من الأرض بتكلفة 90 مليون دولار لكل عملية إطلاق، ويعادل هذا ضعفي قدرة الحمولة لأكبر الصواريخ في أسطول الفضاء الأميركي وهو الصاروخ دلتا 4 هيفي.