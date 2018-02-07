وأصبح صلاح، مساء الأحد، أسرع لاعب يسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في تاريخ ليفربول، وذلك أثناء مباراة الفريق أمام توتنهام.

وتوقع براسيل أن تكون هناك محاولة انتقال "مشتعلة"، هذا الصيف، ستشمل أحد قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، للتعاقد مع الهداف المصري.

وقال براسيل: "ليفربول سيواجه معاناة حقيقية للاحتفاظ به (صلاح)، لأن واحدا من أفضل ناديين في العالم، ونحن نعلم من هما، سيريدون التعاقد معه".

وأضاف: "الطريقة التي لعب بها هذا الموسم مذهلة.. حتى حين ترك ناديه السابق روما، ترك فراغا كبيرا. لقد أثر على الطريقة التي لعب بها فريق روما بأكمله، وها هو يؤثر على الطريقة التي يلعب بها ليفربول الآن".

وأكد براسيل أن السؤال الأهم حاليا هو: "بعد بيع (فيليب) كوتينيو، كم من الوقت باستطاعتهم الاحتفاظ بصلاح"؟.. لو استمر على هذا المستوى العام المقبل، أتوقع أن يعاني ليفربول".

وأوضح: "ليفربول سيعاني للاحتفاظ به، لأننا نعلم جيدا ماذا يعني الأمر حين يريد أحد قطبي الدوري الإسباني، ونحن نعلم هويته، التعاقد مع لاعب".

ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بفارق هدف واحد خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.