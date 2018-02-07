وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المشجعات حضرن ضمن وفد كوريا الشمالية البالغ 280 شخصا، الذي عبر المنطقة المنزوعة السلاح بين الدولتين.

وأظهرت صور المشجعات يرتدين زيا موحدا أنيقا، يتمثل بمعاطف ذات لون القرمزي، ثبتت عليها أعلام الدولة الشيوعية المنعزلة، كما اعتمرن قبعات شتوية داكنة.

وقالت إحدى المشجعات للصحفيين وقد علت الابتسامة وجهها:" أنا سعيدة لرؤيتكم".

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الشتوية في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية الجمعة المقبلة، وستشارك الكوريتان بوفد موحد.

وقد تشكل هذه الألعاب نقطة تحول في علاقات الدولتين، إذ شكلت بداية انفراج بعد توتر كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب التجارب النووية والصاروخية للجارة الشمالية.

وقال خبراء إن كوريا الشمالية تحاول الخروج من العزلة الدبلوماسية عن طريق إرسال وفد كبير يرأسه رئيس الدولة الشرفي للمشاركة في الأولمبياد، الذي من المنتظر أن يحضره قادة من دول عدة.