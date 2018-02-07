وقال بنس في ختام في محادثات بشأن التهديد الكوري الشمالي: "الولايات المتحدة ستكشف النقاب قريبا عن أقسى وأعنف جولة عقوبات اقتصادية ضد كوريا الشمالية على الإطلاق - سنواصل عزل كوريا الشمالية حتى تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية بشكل نهائي".

وأدلى نائب ترامب، الذى من المقرر أن يقود وفد بلاده في مراسم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر الجمعة المقبل، بهذه التصريحات في اليابان عقب لقاء رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقال بنس إن الهدف من جولته في المنطقة ضمان عدم تمكن بيونغيانغ من "خطف" دورة الألعاب، كما يتضمن جدول أعماله تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بالإضافة لبرنامجها النووي.