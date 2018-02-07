وتألق جوناثان سيمونز وسجل 34 نقطة، في أفضل أداء له خلال مسيرته، وأضاف إيفان فورنييه 19 نقطة ليحقق أورلاندو فوزه الثالث في 4 مباريات، بعدما خسر قبلها 20 مرة في 23 مباراة.

وسجل العملاق ليبرون جيمس 25 نقطة لكافاليرز، الذي بلغ الدور النهائي للمسابقة الموسم الماضي، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة الـ13 في آخر 19 مباراة.

وقال جيمس عقب اللقاء" "لم أتمكن من إيقاف ما حدث.. يجب أن نواصل العمل ونتحلى بالإيجابية. أنا أتحلى بالإيجابية. يجب مواصلة العمل للوصول إلى طرق تجعلنا نظهر بشكل أفضل".

وشعر تايرون لو مدرب كليفلاند بالإعياء قبل حوالي ثماني دقائق من نهاية الربع الثاني للمباراة، وغادر الملعب ولم يتمكن من العودة.