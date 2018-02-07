وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.39 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 53 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.85 دولار للبرميل، بارتفاع 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة عن سعر آخر تسوية.

ويقول متعاملون إن السوق تلقت دعما من تقرير معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، الذي ذكر أن مخزونات النفط الأميركية هبطت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، إلى 418.4 مليون برميل.

وتقيد مجموعة من منتجي النفط تضم أوبك وروسيا الإنتاج منذ العام الماضي بهدف تقليص الإمدادات ودعم الأسعار، ومن المقرر أن تستمر التخفيضات خلال عام 2018.

لكن محللين يحذرون من خطر انخفاض أسعار النفط بسبب تأثير الأسواق المالية وضعف الطلب جراء عوامل موسمية.

ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب في الأجل القصير بسبب أعمال صيانة مصافي النفط المقررة بنهاية موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية.

وتلوح في أفق أسواق النفط زيادة إنتاج الخام الأميركي، الذي ارتفع بالفعل 18 بالمئة إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا.