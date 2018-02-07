وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية موالية لأنقرة، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، بشمال سوريا، إذ تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب التركية.

كما هددت تركيا بتوسيع عملياتها ضد الأكراد في شمال سوريا، لا سيما في منبج رغم معارضة الولايات المتحدة.