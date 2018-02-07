وقالت ديبورا كولسون محامية صالح "السيد صالح نادم بإخلاص على ما فعل. إنه مرتاح لأنه وضع هذا الأمر وراء ظهره وهو مستعد للتعويض".

ويعيش صالح، 22 عاما، في منطقة كوينز بمدينة نيويورك، ويحمل الجنسية الأميركية، و"أقر بذنبه" في فبراير 2017، معترفا بأنه ساعد شخصا يدعى نادر سعادة يعيش في ولاية نيوجيرسي عام 2015 ورافقه إلى مطار جون إف. كنيدي الدولي ليستقل طائرة إلى الأردن، حيث ألقي القبض على سعادة فيما بعد.

وأقر سعادة كذلك بأنه تآمر لمساعدة تنظيم داعش، لكن لم يصدر حكم ضده حتى الآن.