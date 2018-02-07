وبحسب بعض الإحصاءات، فإن المقابر التي استحدثها الحوثيون في العاصمة صنعاء خلال 3 أعوام، توزعت على 10 مديريات.

ويحتفل المتمردون بقتلاهم في مناسبة سنوية يطلقون عليها "أسبوع الشهيد"، من خلال تدشين معارض صور وتزيين المقابر، ووضع صورهم عليها، وتعليق لافتات كبيرة في شوارع العاصمة صنعاء.

وتعمد الميليشيات الإيرانية من خلال ذلك إلى تكريس ثقافة القتل وتمجيده سعيا منها لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين إلى جبهات القتال، التي تعاني نقصا في المقاتلين.

وشكا العديد من الأشخاص في صنعاء من قيام المتمردين بنهب مساحات من أملاكهم، وأخذها عنوة لتحويلها إلى مقابر.