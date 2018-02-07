وواصل كين التألق مع توتنهام في المواسم الأخيرة ووصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري خلال التعادل 2-2 مع ليفربول الأحد الماضي، لكنه قال سابقا بوضوح إن إحراز الألقاب يعد أولوية بالنسبة له.

ووقع اللاعب البالغ عمره 24 عاما عقدا مع توتنهام حتى 2022، لكن زميله السابق في منتخب إنجلترا واين روني أبلغ شبكة "سكاي سبورتس" الاثنين أن كين ربما يفكر بشكل مختلف في مستقبله إذا لم يبدأ ناديه في إحراز الألقاب.

وردا على سؤال بشأن استمرار كين طويلا مع توتنهام قال بوكيتينو: "هذا السؤال يجب أن يكون له وليس لي. بكل تأكيد يريد تسجيل الأهداف وإحراز الألقاب لكنني لا أستطيع أن أقول أي شيء بخصوص هذا الأمر".

وجذب كين اهتمام عمالقة أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وقال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق في أكتوبر الماضي إنه يتوقع محاولة ريال لضم هذا المهاجم.

وقال بوكيتينو: "هو سعيد هنا ويحب توتنهام لكن هذا سؤال شخصي بخصوص ما يفكر فيه ومشاعره. لا أستطيع الإجابة بالنيابة عنه".

وسيلعب توتنهام مع جاره وغريمه أرسنال في الدوري على استاد ويمبلي السبت المقبل.