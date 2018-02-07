وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي أن 8 ألوية من الحشد الشعبي والجيش العراقي والرد السريع وعمليات صلاح الدين، بإسناد جوي من طيران الجيش، انطلقوا صباح الأربعاء، بعمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء طوز خورماتو.

وأضاف البيان أن القوات انطلقت من 5 محاور من شمال وجنوب القضاء.

وأكد البيان أن العمليات تهدف للقضاء على "المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول داعش وإنهاء استهداف قضاء طوز خورماتو"، وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل.

يذكر أن القوات العراقية استعادت بدعم من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي، كل الأراضي التي سقطت في أيدي داعش في 2014 و2015، بما في ذلك مدينة الموصل التي كانت "عاصمة لدولة الخلافة" المزعومة التي أعلنها التنظيم.