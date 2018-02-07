وأوضح الرجل ويدعى أليكس، متحدثا إلى "سكاي نيوز" دون التعريف بكامل هويته، أنه تابع بحسرة هبوط قيمة تداولاته في العملة الافتراضية من 600 ألف دولار إلى 160 ألف دولار فقط منذ أعياد الكريسماس.

إلا أنه أشار إلى ثقته في عودة "بيتكوين" إلى الصعود بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أليكس إنه "بدأ الاستثمار في بيتكوين في سبتمبر 2017 بمبلغ 41 ألف دولار وأن هذا المبلغ تضاعف بفعل مضاربات العملة إلى 600 ألف دولار حتى هبط إلى 160 ألفا في هذه الأثناء".

يذكر أن عملة البيتكوين الرقمية تراجعت، الثلاثاء، إلى ما دون 6 آلاف دولار أميركي في أحدث حلقة من مسلسل خسائر كبرى العملات الرقمية.

وتقدر الخسارة الأخيرة بنحو 13 بالمئة عن قيمتها، بعد أن كانت العملة المشفرة الأشهر في العالم خسرت، الاثنين، 10 بالمئة من قيمتها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فقدت البيتكوين أكثر من 50 بالمئة من قيمتها، بعدما بلغت أعلى قيمة لها في ديسمبر الماضي، حين وصلت إلى 20 ألف دولار أميركي.

يذكر أن العملات الافتراضية، وأشهرها بيتكوين، لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تعامل، وقد طرحت عام 2009 معتمدة على آلية إلكترونية عبر كمبيوترات مستخدميها، تسمى (BlockChain) وهو برنامج كمبيوتر مفتوح.

ولا يعرف من أطلق بيتكوين ولا من يقف وراءها، سوى أن العملات الافتراضية كانت وسيلة المعاملات على ما يسمى "الإنترنت السوداء" (Dark Web) بين عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والدعارة والإرهابيين.