ووفقا لصحيفة "سبورت"، دعى نيمار عددا من لاعبي برشلونة لواحدة من الحفلات الثلاث التي أقامها في باريس للمناسبة، لكن لقاء الديربي بين برشلونة وإسبانيول الأحد حال دون حضورهم الحفل.

وبسبب لقاء الديربي، قام نيمار بإقامة دعوة ثانية لأصدقائه في برشلونة، لحضور حفل مخصص للأصدقاء المقربين فقط، الثلاثاء.

ورغم أن الثلاثاء كان إجازة للاعبي برشلونة، إلا أن رحلة اللاعبين المقررة بالطائرة إلى باريس لحضور الحفل تم إلغاؤها بسبب "سوء الأحوال الجوية" في ذلك اليوم.

ومن جهة أخرى، ورغم الخلافات السابقة بين إدارة برشلونة ونيمار، إلا أن النادي نشر تهنئة خاصة للنجم البرازيلي على وسائل التواصل الاجتماعي.