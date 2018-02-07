وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا "طعن بسكين حارس أمن إسرائيليا" عند مدخل مستوطنة في جنوب الضفة الغربية فأصابه بجروح طفيفة، قبل أن يطلق حارس آخر النار على المهاجم ويرديه قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل، الثلاثاء، الشاب أحمد جرار، الذي اتهم بالوقوف وراء مقتل حاخام مستوطن في الضفة الغربية المحتلة قبل شهر.

واندلعت مواجهات عقب مقتل جرار أصيب خلالها 12 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، فيما دعت فصائل فلسطينية إلى إضراب شامل، وفق ما أورد مراسلنا.

وكانت جنين خلال الشهر الأخيرة مسرحا لمواجهات دامية خلال الحملات التي شنها الجيش الإسرائيلي بحثا عن جرار.