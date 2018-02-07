ونشر ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة يصافح فيها ريغان، وكتب عنها: "عيد ميلاد سعيد للرئيس الأربعين للولايات المتحدة رونالد ريغان".

وتوفى ريغان في 5 يونيو عام 2004، ويعتبر أيقونة بين الجمهوريين، ويحظى بنظرة إيجابية في تصنيف المؤرخين بين رؤساء الولايات المتحدة، وشكلت فترة ولايته تحول التوجه السياسي في الولايات المتحدة نحو المحافظة.

يذكر أن ترامب تحدث عن ريغان في وقت سابق في معرض حديثه عن كتاب "نار وغضب" قائلا: "الآن أصبح علي أن أتعايش مع الكتاب المزيف الذي يفتقد مؤلفه للمصداقية بصورة كاملة".

وتابع: "الرئيس الأسبق رونالد ريغان واجه نفس المشكلة وتعامل معها بصورة جيدة وأنا سأفعل ذات الشيء".

يذكر أن ريغان تولى رئاسة الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1981 حتى 1989.