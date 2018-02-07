وبواقع 245 أمام 182 صوت المجلس، الثلاثاء، بالموافقة على المسودة، التي تتضمن أيضا زيادة التمويل العسكري حتى انتهاء السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ بحث التشريع قبل انقضاء مهلة الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيرحب "بإغلاق" الحكومة الاتحادية إذا كان الكونغرس غير قادر على إدخال تغييرات على قانون الهجرة قال إنها ستمنع المجرمين من دخول الولايات المتحدة.

ومتحدثا في لقاء بالبيت الأبيض قال ترامب: "إذا لم نغير القانون، وإذا لم نتخلص من هذه الثغرات التي تسمح للقتلة بأن يأتوا إلى بلدنا ويواصلوا القتل (..)، إذا لم نغيره فليكن لدينا إغلاق (للحكومة الاتحادية)".

وجاءت تعليقات ترامب بينما يعمل المشرعون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق قبل يومين من انتهاء مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الاتحادية.